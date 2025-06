Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: alkoholisiert und ohne Führerschein in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (29.06.2025) ereignete sich gegen 05:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Schillerstraße in Kirchheim am Neckar, bei dem ein Gesamtsachschaden von etwa 15.000 Euro entstand. Ein 32-jähriger Audi-Lenker kam vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Alfa-Romeo sowie einem ebenfalls geparkten Toyota. In der Folge kippte der Audi auf die Seite. Der Audi-Lenker erlitt hierbei leichte Verletzungen. Im Zuge der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 32-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille, sodass sich der Audi-Lenker einer Blutentnahme unterziehen musste. Weiter stellte die eingesetzte Streifenwagenbesatzung fest, dass der 32-jährige nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er muss noch also nicht nur mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Der Audi musste abgeschleppt werden.

