Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: vermeintliches Missverständnis führt zu Schlägerei

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich führte ein Missverständnis am Sonntag (29.06.2025) gegen 01.10 Uhr auf dem Straßenfest in Kirchheim am Neckar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 43 Jahre alten Mann und einer größeren Gruppe. Zunächst habe der 43-Jährige beobachtet, dass sich ein 27 Jahre alter Mann mit einem 19-Jährigen unterhielt. Die beiden Männer alberten scheinbar miteinander umher, was der 43-Jährige letztlich als Streit missverstanden haben soll. Hierauf wollte er seinem 27 Jahre alten Bekannten helfen. Nachdem er den 19-Jährigen zunächst verbal angegangen sei, habe er ihn letztlich auch geschlagen. Anschließend gingen die beiden auseinander und der 43-Jährige setzte sich im Festzelt wieder auf eine Bank. Plötzlich habe eine Gruppe von etwa 20 Personen das Festzelt betreten. Die Personen gingen schlagend und tretend auf den 43-Jährigen los, bis sich Zeugen und die eingesetzten Mitarbeitenden des Sicherheitsdienstes einmischten. Hierauf flüchteten die unbekannten Personen. Der 43 Jahre alte Mann wurde nicht unerheblich im Gesicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 19 Jahre alte Mann hatte durch den Schlag eine Verletzung davongetragen. Der Polizeiposten Kirchheim an Neckar hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07143 891060 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

