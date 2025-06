Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Verkehrsunfall mit Pferdekutsche

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Zeugen meldeten am Sonntag (29.06.2025) gegen 12:30 Uhr zwei Pferde, die eine leere Kutsche quer über den Marktplatz in Markgröningen zogen und anschließend in der Schlossgasse in einen Verkehrsunfall verwickelt waren. Gemäß den ersten polizeilichen Ermittlungen gingen die Pferde an noch unbekannter Stelle im Altstadtbereich durch und rannten über den Marktplatz in die Schlossgasse. Dort sprangen die Pferde auf einen entgegenkommenden Mercedes einer 35-Jährigen. Die Kutsche stieß dabei noch gegen den Außenspiegel eines in der Schlossgasse geparkten Ford. Die Lenkerin der Kutsche erlitt beim Versuch, die Pferde zu stoppen, leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pferde wurden ebenfalls leicht verletzt und in die Obhut eines Tierarztes übergeben. Der Mercedes der 35-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben insbesondere zum Ursprung des Durchgehens der Pferde machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen-Enz unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

