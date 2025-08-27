Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Wendemanöver gescheitert - Verkehrszeichen und Lichtzeichenanlage beschädigt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 27.08.2025, gegen 01.00 Uhr, endete ein Wendemanöver eines 27-jährigen Pkw-Fahrer in einem Verkehrsunfall. Der 27-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Luisenstraße und versuchte an der Einmündung zur Bahnhofstraße zu wenden. Dabei touchierte er ein Verkehrszeichen, welches abknickte und dieses eine Fußgängerampel beschädigte. Aufgrund der beschädigten Fußgängerampel wurde in der Nacht noch die Bereitschaft des Werkhofes der Stadt Lörrach verständigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

