Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: 16-jähriger Passant ausgeraubt - 15-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen hat die Polizei nach einem Raubdelikt in Denzlingen am Montag, 25.08.2025. Die zwei 15- und 18-Jährigen stehen in dringendem Tatverdacht, gegen 23.30 Uhr einen 16-jährigen Passanten in der Hauptstraße geschlagen und ausgeraubt zu haben. Die Tatverdächtigen konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wenig später in Tatortnähe festgenommen werden. Die geraubten Gegenstände wurden sichergestellt.

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen beide Beschuldigte. Gegen beide Beschuldigten wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Sie wurden noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt. Der 15-Jährige, gegen den der Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet wurde, befindet sich in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen den 18-jährigen Mittäter wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell