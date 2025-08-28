Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen-Nimburg: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von geschätzt 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Mittwochnachmittag, 27. August 2025, auf der Landesstraße 114 zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Teningen und dem Industriegebiet Nimburg ereignete.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 63-Jähriger mit seinem Pkw gegen 17:20 Uhr in Richtung Nimburg unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von jeweils circa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell