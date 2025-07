POL-OH: Trickdiebstahl - Falsche Handwerker erbeuten Schmuck

Bad Hersfeld (ots) - Am 9. Mai 2025 zeigte ein 55-jähriger Mann bei der Polizeistation Bad Hersfeld an, dass er an besagtem Freitagabend, gegen 20.20 Uhr, in der Straße "Auf dem Tageberg" von einem ihm unbekannten Mann angesprochen und aufgefordert worden war, seinen Handy-Chatverlauf zu zeigen. Laut Aussage des ...

mehr