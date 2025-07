Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Anhänger mit aufgeladenem Klein-LKW auf der A4 "verloren"

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am späten Donnerstagabend (17.07.) befuhr ein 35-jähriger Mann aus Polen gegen 22.20 Uhr mit seinem PKW und Anhänger die BAB A4 zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck. Der Fahrer zog hinter seinem PKW einen Anhänger, auf dem seinerseits ein Klein-LKW aufgeladen war. Der Fahrer hatte sowohl die zulässige Gesamtmasse des Anhängers als auch die Anhängelast seines Mercedes bis zum letzten Kilogramm ausgereizt. Aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit geriet der Anhänger ins Schlingern und riss von der Anhängekupplung ab. Der Anhänger samt aufgeladenem Klein-LKW kippte um, und kam in der Folge unbeleuchtet auf der Autobahn zum liegen. Das Zugfahrzeug kam von der Fahrbahn ab, und kam entgegengesetzt der Fahrbahn zum stehen. Zwei nachfolgende PKW-Fahrer sicherten die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Streife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld notdürftig ab und warnten den nachfolgenden Verkehr. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme und die Dauer der Bergungsarbeiten musste die BAB A4 durch die Autobahnmeisterei Hönebach kurzzeitig voll gesperrt werden. Erst gegen 02.00 Uhr konnte der Straßenabschnitt wieder vollständig freigegeben werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

