Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Auffahrunfall

Fulda. Am Mittwoch (16.07.) kam es gegen 15.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstand. Ein 45-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda, eine 19-jährige Opel Corsa-Fahrerin aus Kalbach sowie eine 27-jährige VW Golf-Fahrerin aus Wildflecken fuhren in genannter Reihenfolge die Frankfurter Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Bronnzell. In Höhe der Einmündung Weser Straße hielt der 54-Jährige verkehrsbedingt vor einer rot zeigenden Ampel an. Die dahinterfahrende 19-Jährige war ebenfalls dabei abzubremsen. Die 27-Jährige erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr mit ihrem VW Golf dem Opel Corsa der vorausfahrenden 19-jährigen auf. Der Opel Corsa wurde anschließend noch auf den BMW geschoben.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Fulda. Am Mittwoch (16.07.) ereignete sich um 17.15 Uhr in der Künzeller Straße Ecke Michael-Henkel-Straße eine Verkehrsunfallflucht. Ein 54-jähriger VW T-Roc Fahrer war gegen 17.15 Uhr von Künzell kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs, als nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen ein unbekannter Fahrzeugführer von der Künzeller Straße nach links in die Michael-Henkel-Straße abbog und dem 54-Jährigen hierdurch die Vorfahrt nahm. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der T-Roc-Fahrer ab und wich nach links aus. Hierbei kam es jedoch zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden 52-jährigen Mercedes-Fahrer. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro.

Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Fulda

HEF

Wildunfall

Nentershausen. Am Mittwoch (16.07.), gegen 10.45 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra die K53 aus Richtung Nentershausen kommend in Richtung Dens. Plötzlich querte ein Rehwild die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Crash an Ampel

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (16.07.), gegen 9.20 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Augsburg die Reichsstraße aus Richtung Hochbrücke kommend in Richtung Dudenstraße. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Eisenach stand nach aktuellen Erkenntnissen mit seinem Fahrzeug an der Kreuzung Reichsstraße /Dudenstraße an einer roten Ampel. Der 60-jährige erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr hinten auf das stehende Fahrzeug auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Bei dem Fahrer aus Augsburg ergaben sich vor Ort Anhaltspunkte, dass dieser unter Alkoholeinfluss steht.

Unfall auf regennasser Fahrbahn

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (16.07.), gegen 14 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Knüllwald die B324 aus Allmershausen kommend in Richtung Heenes. Im Bereich einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam ins Schleudern und touchierte hierbei rechtsseitig die Leitplanke, bevor er auf der Gegenfahrbahn linksseitig mehrere Leitplankenelemente beschädigte. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenhöhe beträgt rund 8.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

10.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Wernges. Eine 42-jährige Hyundai-Fahrerin aus Lauterbach befuhr am Mittwoch (16.07.), gegen 15.20 Uhr, die L 3140 aus Richtung Lauterbach kommend in Richtung Schlitz und wollte an der Kreuzung der L 3140 in auf die K 72 nach Wernges nach links abbiegen. Eine 18-Jährige aus Hünfeld befuhr zur gleichen Zeit mit ihrem Audi A4 die L 3140 aus Richtung Schlitz kommend in Richtung Lauterbach - die 67-jährige Fahrerin eines VW Golf ebenfalls aus Richtung Lauterbach kommend in Richtung Schlitz. Um im Kreuzungsbereich einen Zusammenstoß mit dem Hyundai zu vermeiden, wich die Audi-Fahrerin nach derzeitigen Erkenntnissen aus, verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schlingern. In der Folge kam es zum Frontalzusammenstoß mit der Golf-Fahrerin aus Alsfeld. Sowohl die Audi-Fahrerin als auch die VW-Fahrerin wurden leichtverletzt und kamen zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Alleinunfall auf der B 275

Lauterbach. Auf der B 275 kam es am Mittwochabend (16.07.), gegen 19.40 Uhr, zu einem Alleinunfall zwischen Herbstein und Lauterbach. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor eine 20-jährige Fahrerin aus Grebenhain in Höhe des Abzweiges in Richtung Rudlos aus unklarer Ursache die Kontrolle über ihren Smart und schleuderte gegen die Leitplanke. Die Fahrerin sowie die 13-jährige Mitfahrerin aus Hagen wurden durch die Besatzung eines Rettungswagen medizinisch betreut. Die Höhe des entstandenen Sachschaden ist derzeit noch unklar.

Polizeistation Lauterbach

Zeugenhinweis nach Unfall im Begegnungsverkehr

Eifa. Am Donnerstag (17.07.), gegen 12.10 Uhr, kam es im Begegnungsverkehr auf der Strecke zwischen Rainrod und Eifa (L 3144) in einer Kurve zur Kollision der linken Außenspiegel zweier Fahrzeuge. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich einer der Unfallbeteiligten anschließend in Richtung Rainrod. Nach Aussage des Geschädigten, handelte es sich hierbei um einen weißen Audi. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Hinweise zum zweiten Unfallbeteiligten Fahrzeug bitte an die Polizeistation in Alsfeld unter 06631/9740, jede andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Alsfeld

