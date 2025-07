POL-OH: Polizei Osthessen sensibilisiert zu Thema "Verdächtiges Ansprechen von Kindern"

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbruch in Vereinsheim Bebra. Ein Vereinsheim in der Straße "Zur Biberkampfbahn" war in einem nicht bekannten Zeitraum Ziel unbekannter Täter. Indem sie eine Fensterscheibe zerstörten, verschafften sich die Langfinger Zutritt, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten eine Kabeltrommel im Wert von rund 80 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. ...

