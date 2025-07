Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zigarettenautomat zerstört - Diebstahl aus Pkw - Scheinwerfer ausgebaut

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Zigarettenautomat zerstört

Philippsthal. Unbekannte Täter zerstörten am Donnerstagabend (17.07.), gegen 21.50 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Ulsterstraße. Mit Bargeld und Zigaretten in noch unbekanntem Wert flüchteten sie. Zeugen wurden durch einen Knall darauf aufmerksam und informierten umgehend die Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 15.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Pkw

Haunetal. Ein schwarzer Mercedes Benz wurde zwischen Mittwoch (16.07.), gegen 19 Uhr, und Donnerstag (17.07.), gegen 7 Uhr, von Unbekannten durchsucht. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Meisenbacher Straße in Meisenbach.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Scheinwerfer ausgebaut

Kirchheim. Ein auf einem Firmengelände in der Straße "Stockäcker" geparkter Mercedes CLS 350 D war zwischen Dienstagabend (15.07.) und Donnerstagmittag (16.07.) Ziel Unbekannter. Die Langfinger entwendeten auf bislang nicht bekannte Weise die beiden Scheinwerfer. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell