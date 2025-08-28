PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis mit nicht zugelassenem Fahrzeug, ohne Versicherungsschutz und gestohlenen Kennzeichen

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 25.08.2025, gegen 18:30 Uhr sollte ein 24-jähriger Autofahrer durch eine Polizeistreife des Polizeireviers Titisee-Neustadt in der Rudenberger Straße in Titisee-Neustadt kontrolliert werden. Der Autofahrer beschleunigte sein Fahrzeug und versuchte, sich so der Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung konnte er jedoch eingeholt und kontrolliert werden.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde festgestellt, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Am Fahrzeug selbst waren Kennzeichen angebracht, welche einem anderen Pkw zugeordnet waren. Nach den derzeitigen Ermittlungen wurden die Kennzeichen im Bereich Donaueschingen entwendet. Des Weiteren bestand kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 13:30

    POL-FR: Löffingen-Unadingen, B31 - Pkw-Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 27.08.2025, gegen 04:20 Uhr befuhr eine 41-jährige Pkw-Fahrerin mit zwei Kleinkindern die B31 aus Richtung Löffingen kommend in Fahrtrichtung Döggingen. Kurz nach der Abfahrt Unadingen geriet die Pkw-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin sowie die ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 11:11

    POL-FR: Teningen-Nimburg: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

    Freiburg (ots) - Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von geschätzt 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Mittwochnachmittag, 27. August 2025, auf der Landesstraße 114 zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Teningen und dem Industriegebiet Nimburg ereignete. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 63-Jähriger mit seinem Pkw gegen 17:20 Uhr in Richtung Nimburg unterwegs, als er aus bislang ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 11:03

    POL-FR: Eschbach: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 27.08.2025, vermutlich zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr, soll es in der Straße "In den Mühlematten" auf Höhe der Hausnummer 39 in Eschbach zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden an der Unfallstelle durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer Betonblöcke eines Gartenzauns angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren