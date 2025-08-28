Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis mit nicht zugelassenem Fahrzeug, ohne Versicherungsschutz und gestohlenen Kennzeichen

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 25.08.2025, gegen 18:30 Uhr sollte ein 24-jähriger Autofahrer durch eine Polizeistreife des Polizeireviers Titisee-Neustadt in der Rudenberger Straße in Titisee-Neustadt kontrolliert werden. Der Autofahrer beschleunigte sein Fahrzeug und versuchte, sich so der Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung konnte er jedoch eingeholt und kontrolliert werden.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde festgestellt, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Am Fahrzeug selbst waren Kennzeichen angebracht, welche einem anderen Pkw zugeordnet waren. Nach den derzeitigen Ermittlungen wurden die Kennzeichen im Bereich Donaueschingen entwendet. Des Weiteren bestand kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug.

