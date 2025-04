Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht auf einem Kundenparkplatz in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 1. April 2025, in einem Zeitraum von 10:10 Uhr bis 10:55 Uhr, wurde ein weißer Pkw Dacia, welcher ordnungsgemäß auf einem Kundenparkplatz in der Weserstraße in Brake abgestellt war, vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der hinteren Tür der Beifahrerseite von einer bislang unbekannten Person beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne Angaben zu seiner Person zu machen.

Die Schadenshöhe an dem Dacia wurde auf circa 4.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 bei der Polizei Brake zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell