POL-FR: Weil am Rhein: 65-jähriger Pkw-Fahrer kommt mutmaßlich unter Drogeneinfluss von Straße ab

Am Mittwoch, 27.08.2025, gegen 23.55 Uhr, kam ein 65-jähriger Pkw-Fahrer von der Straße ab. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Der 65-jährige befuhr die Freiburger Straße in Haltingen, als er in Höhe eines Autohauses offensichtlich ohne ersichtlichen Grund nach links von der Straße abkam und dabei eine Betontreppe, ein Treppengeländer, ein Regenfallrohr, einen Briefkasten sowie ein Zaunelement touchierte. Der 65-Jährige wurde nicht verletzt. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der übrige Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

