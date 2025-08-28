PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: 65-jähriger Pkw-Fahrer kommt mutmaßlich unter Drogeneinfluss von Straße ab

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 27.08.2025, gegen 23.55 Uhr, kam ein 65-jähriger Pkw-Fahrer von der Straße ab. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Der 65-jährige befuhr die Freiburger Straße in Haltingen, als er in Höhe eines Autohauses offensichtlich ohne ersichtlichen Grund nach links von der Straße abkam und dabei eine Betontreppe, ein Treppengeländer, ein Regenfallrohr, einen Briefkasten sowie ein Zaunelement touchierte. Der 65-Jährige wurde nicht verletzt. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der übrige Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 13:38

    POL-FR: Titisee-Neustadt - Pkw im Vollbrand

    Freiburg (ots) - Am Mittwochnachmittag, 27.08.2025, gegen 16:00 Uhr geriet ein Pkw auf der B31, zwischen Neustadt-Mitte und Abzweigung Schluchsee, aus bislang unbekannter Ursache in Brand, welches schließlich in einem Vollbrand mit Totalschaden endete. Der 53-jährige Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Titisee-Neustadt war mit 21 Kräften und vier Fahrzeugen vor Ort und ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 13:30

    POL-FR: Löffingen-Unadingen, B31 - Pkw-Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 27.08.2025, gegen 04:20 Uhr befuhr eine 41-jährige Pkw-Fahrerin mit zwei Kleinkindern die B31 aus Richtung Löffingen kommend in Fahrtrichtung Döggingen. Kurz nach der Abfahrt Unadingen geriet die Pkw-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin sowie die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren