Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.08.2025.

Landkreis Peine, Dungelbeck (ots)

Polizei Peine ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Peine, Dungelbeck, Angerburger Straße, Schützenfestplatz, 17.08.2025, 02:00 Uhr.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass es während des Schützenfestes zu einem Streit zwischen zwei Frauen gekommen war. Zur Ursache können hier keine Angaben gemacht werden.

Der Streit eskalierte offensichtlich. Die unbekannte Täterin schlug daraufhin mittels eines Glases auf den Kopf einer 38-jährigen Frau. Das Opfer erlitt hierdurch eine Kopfplatzwunde und musste ärztlich versorgt werden. Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden: Weiblich, ca. 40 Jahre alt, längere blonde Haare.

Hinweisgebende werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

