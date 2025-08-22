PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 22.08.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Schockanruf mit Geldforderung

Wolfenbüttel, 21.08.2025, gegen 17:30 Uhr Donnerstagabend wurde eine 83-Jährige aus dem Stadtgebiet Wolfenbüttel Opfer eines sogenannten Schockanrufs. Eine männliche Person habe sich als Anwalt ausgegeben und forderte die 83-Jährige dazu auf angebliche Spielschulden durch ein Lotterieabonnement, in Höhe von 14.000 Euro, per Überweisung zu begleichen. Somit würde sie weitere Verfahrenskosten vermeiden. Die 83-Jährige erkannte glücklicherweise den versuchten Betrug und beendete das Telefonat umgehend.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

