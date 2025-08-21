Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.08.2025.

Peine (ots)

Polizei Peine ermittelt wegen Bedrohung mittels eines Messers.

Peine, Herrenfeldstraße, Spielplatz, 20.08.2025, 16:45 Uhr.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen hatten ergeben, dass ein Mann auf einem Spielplatz mehrere dort befindliche Kinder mittels eines Messers eingeschüchtert haben soll. Aufgrund dessen entsandte die Polizei zwecks Ermittlung und Aufklärung des Sachverhaltes mehrere Kolleginnen und Kollegen zum Einsatzort. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte im Nahbereich ein 49-jähriger Mann festgestellt werden. Dieser räumte ein, dass er sich offensichtlich durch das Verhalten der Kinder geärgert hatte und aufgrund dessen diese mit einem mitgeführten Messer einschüchtern wollte. Die Polizei konnte das Tatmittel auffinden und sicherstellen. Wir leiteten daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein und erteilten dem Mann einen Platzverweis.

Glücklicherweise ist bei diesem Vorfall niemand verletzt worden.

