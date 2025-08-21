Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 21.08.2025: Körperverletzung

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Lessingstraße, Sportpark, 20.08.2025, 21:00 Uhr

Im Rahmen eines Fußballspiels wird ein 18-Jähriger Gastspieler nach Platzverweis von einer bisher unbekannten Personengruppe (ca.5-7 Personen) in der Kabine aufgesucht. In der Folge wurde der junge Sportler von einem Mitglied der Gruppe ins Gesicht geschlagen. Während der Spieler am Boden lag, wurde er zudem von weiteren Personen getreten. Der Gastspieler zog sich dabei leichte Verletzungen im Gesicht zu. Die Ermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wolfenbüttel, unter der Telefonnummer 05331/9330, zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell