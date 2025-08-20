Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.08.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen (OT Weddel), Blumenstraße, 18.08.2025, 17:00 Uhr- 19.08.2025, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe eines Pkw ein und entwendeten eine in der Mittelkonsole liegende Geldbörse. Die Geldbörse wurde in einem Garten der Ortschaft Weddel durch einen Bürger aufgefunden. Aus der Geldbörse wurden circa 80- 100 Euro sowie eine Bankkarte entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cremlingen, unter der Telefonnummer: 05306932230, zu melden.

Cremlingen, Weststraße, 19.08.2025, 15:50 Uhr- 19.08.2025, 16:20 Uhr

Unbekannte Täter öffnen die unverschlossene, hintere Beifahrertür eines Autos und entwendeten eine Geldbörse samt Bargeld in einer Höhe von 30-50 Euro sowie ein Brillenetui. Bei der Flucht schmiss der Beschuldigte das Diebesgut weg. Das Bargeld aus dem Portemonnaie wurde entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cremlingen, unter der Telefonnummer: 05306/932230, zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell