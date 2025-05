Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer

Schermbeck (ots)

Am 01.05.2025 kam es in Schermbeck zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer schwer verletzte. Ein 35-jähriger Mann aus Rhede befuhr den Klosterweg (K13) in Fahrtrichtung Dämmerwalder Straße. In einer Linkskurve verlor der 35-Jährige, aus bisher ungeklärter Ursache, die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Durch den Sturz erlitt der Mann schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Er wurde mittels eines Rettungshubschraubers einer Duisburger Klinik zugeführt. Zur Unfallaufnahme wurde ein spezielles Aufnahmeteam der Polizei hinzugezogen. Die Unfallörtlichkeit wurde während der Aufnahme komplett gesperrt, der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell