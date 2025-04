Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Drei schwer verletzte Personen nach Auffahrunfall

Xanten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Varusring/Bankscher Weg sind heute Morgen Uhr drei Personen schwer verletzt worden.

Gegen 08:00 Uhr wartete eine 37-jährige Autofahrerin aus Emmerich mit ihrer 68-jährigen Beifahrerin an einer roten Ampel an der Straße Varusring / Bankscher in Fahrtrichtung Xanten. Ein Pritschenwagen näherte sich von hinten und fuhr auf den wartenden PKW auf.

Drei Personen wurden dabei schwer verletzt. Nach Aussagen der Notärztin besteht nach erster Einschätzung aber keine Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber brachte die 37-jährige Autofahrerin in eine Klinik nach Duisburg. Ihre 68-jährige Beifahrerin und der 30-jährige Beifahrer aus dem Pritschenwagen aus Kranenburg brachten Rettungswagen in Weleser Krankenhäuser.

Der Fahrer des Pritschenwagens blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Zurzeit läuft noch die Unfallaufnahme.

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat der Polizei.

/bh

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell