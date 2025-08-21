Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 21.08.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall- Zeugen gesucht

Wolfenbüttel, Salzdahlumer Straße, 19.08.2025, gegen 10:00 Uhr

Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Pkw VW UP die Jahnstr. und beabsichtigte nach links in die Salzdahlumer Str. in Richtung Neuer Weg einzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 55-Jährige mit ihrem Ford Ecosport die Salzdahlumer Str. in Richtung Neuer Weg. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Nach eigenen Aussagen fuhren beide Fahrer bei Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage in die Kreuzung ein. Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Ampelschaltung und Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich bei der Polizei Wolfenbüttel, unter der Telefonnummer 05331/9330, zu melden

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell