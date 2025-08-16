Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Verkehrsunfall auf BAB2

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstagnachmittag, dem 16.August, wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Bundesautobahn A2 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert. Kurz hinter der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Buer, in einem verengten Baustellenbereich, kollidierten mehrere Fahrzeuge miteinander. Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte vor Ort konnte die Meldung, das keine Person durch den Unfall eingeklemmt wurde, bestätigt werden. Insgesamt wurden 16 Personen bei dem Unfall verletzt, darunter zwei schwer. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr war mit insgesamt 24 Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswachen Altstadt, Buer, Heßler, Resser Mark, Buer-Mitte und Schalke Nord im Einsatz.

