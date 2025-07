Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Brand in Wohn- und Geschäftshaus in Gelsenkirchen-Buer

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Mittwochabend wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen gegen 19:00 Uhr zu einem Brandereignis in einem fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus auf der Ophofstraße in Gelsenkirchen-Buer alarmiert. Über die Notrufnummer 112 gingen mehrere Anrufe in der Leitstelle ein, bei denen eine mögliche Personenbeteiligung nicht ausgeschlossen werden konnte. Aufgrund dieser Meldungen wurde umgehend das Alarmstichwort "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" ausgelöst. Neben den Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1, 2 und 4 der Berufsfeuerwehr waren auch die Löschzüge Hassel und Buer der Freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen in den Einsatz eingebunden. Insgesamt waren 56 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle tätig. Beim Eintreffen der ersten Einheiten wurde eine starke Rauchentwicklung aus einem im Erdgeschoss befindlichen Ladenlokal festgestellt. Eine objektkundige Person, die sich vor Ort befand, konnte der Einsatzleitung wertvolle Informationen zum Gebäude und den Anwohnern liefern. Dank dieser Hinweise konnte eine akute Gefahr für Personen rasch ausgeschlossen werden. Die sofort eingeleiteten Lösch- und Entrauchungsmaßnahmen zeigten schnell Wirkung, sodass der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und schließlich vollständig gelöscht werden konnte. Nach abschließender Kontrolle und Entrauchung des Gebäudes wurde die Einsatzstelle zur weiteren Ermittlung der Brandursache an die Polizei Gelsenkirchen übergeben. Eine Person wurde vorsorglich mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

