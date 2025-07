Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Brand in Jugendzimmer - Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Bisperode (ots)

Am Freitag (18.07.2025) kam es gegen 13:50 Uhr in der Küthestraße in Bisperode zu einem Brand in einem Wohnhaus. Das Feuer hatte sich in einem Jugendzimmer ausgebreitet. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, sodass ein Übergreifen der Flammen auf das restliche Gebäude verhindert werden konnte. Die Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Eine Frau (50 Jahre) und eine Jugendliche (15 Jahre) haben Rauchgas eingeatmet und wurden für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Schaden wird auf ca. 15.000EUR geschätzt. Erste polizeiliche Ermittlungen führten zu einem technischen Defekt als Brandursache. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell