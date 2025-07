POL-HM: Einbruch in Garage - Quad entwendet

Aerzen (ots) - Am Donnerstag (17.07.2025) brachen unbekannte Täter zwischen 02:50 Uhr und 03:10 Uhr in einen Kiosk in der Bahnhofstraße in Aerzen ein. Insgesamt vier dunkel gekleidete Personen verschafften sich gewaltsam über die Eingangstür Zugang zu den Räumlichkeiten. Eine Zeugin wurde auf die Situation aufmerksam und verständigte die Polizei. Aus dem Kiosk wurden Tabakwaren und Bargeld in bislang unbekannter ...

