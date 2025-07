Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Kiosk: Täter entwenden Tabakwaren und Bargeld

Aerzen (ots)

Am Donnerstag (17.07.2025) brachen unbekannte Täter zwischen 02:50 Uhr und 03:10 Uhr in einen Kiosk in der Bahnhofstraße in Aerzen ein. Insgesamt vier dunkel gekleidete Personen verschafften sich gewaltsam über die Eingangstür Zugang zu den Räumlichkeiten. Eine Zeugin wurde auf die Situation aufmerksam und verständigte die Polizei.

Aus dem Kiosk wurden Tabakwaren und Bargeld in bislang unbekannter Menge entwendet, welche in mitgeführten Säcken verstaut wurden. Die Täter entkamen unerkannt in Richtung Königsförder Straße. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281/ 9899-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell