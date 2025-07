Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zusammenstoß im Gegenverkehr: Pick-Up kollidiert mit Linienbus

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Donnerstag (17.07.2025) kam es auf der Landstraße 423 bei Hessisch Oldendorf zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Pick-Up. Beide Fahrer wurden verletzt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, dürfte aber im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen.

Gegen 04:50 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus dem Kreis Gütersloh mit seinem Pkw Pick-Up die L423 von Höfingen kommend in Richtung Weibeck. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er mit seinem Auto in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Der 56-jährige Fahrer des Busses, sowie der junge Mann wurden glücklicherweise nur leicht verletzt, kamen jedoch für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

