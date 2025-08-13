Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Chlorgasaustritt im öffentlichen Schwimmbad - Undichtigkeit erfolgreich behoben

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Vormittag kam es in einem öffentlichen Schwimmbad auf der Adenauerallee im Stadtteil Erle zu einem Austritt von Chlorgas. Beim Tausch von Chlorgasflaschen trat eine Undichtigkeit auf. Der Betreiber konnte die Undichtigkeit nicht eigenständig beheben und setzte umgehend über die 112 einen Notruf ab. Die Leitstelle der Feuerwehr alarmierte unter dem Einsatzstichwort "TH ABC-Land-2" eine größere Anzahl an Einsatzkräften mit speziellen Gerätschaften und Einheiten für Gefahrstoffeinsätze. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Gasflaschenventil undicht war. Um die Gefahr sicher zu beseitigen, gingen die Einsatzkräfte unter Vollschutz in Chemikalienschutzanzügen (CSA) vor. Mit Spezialwerkzeug konnte die Undichtigkeit am Gasflaschenventil abgedichtet werden. Während des gesamten Einsatzes bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Badegäste oder umliegende Personen. Der Badebetrieb im übrigen Bereich konnte störungsfrei fortgesetzt werden. Nachdem die betroffene Chlorgasflasche erfolgreich gesichert war und Messungen keine Chlorgaskonzentration mehr ergaben, wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. Die Feuerwehr war mit insgesamt 25 Einsatzkräften der Feuerwache 1 (Altstadt), 2 (Buer), 3 (Heßler) und des Löschzuges 12 der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell