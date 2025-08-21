Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 21.08.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Vollbrand eines Einfamilienhauses

Cremlingen, OT Hordorf, Elbweg, 20.08.2025, 14:35 Uhr

Am 20. August 2025, gegen 14:35 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Einfamilienhaus.

Zum Zeitpunkt des Ausbruchs befanden sich keine Personen im Gebäude.

Ein Hausbewohner entdeckte bei seiner Rückkehr, dass der Dachstuhl des Hauses qualmte und versuchte den Brand in der Küche des Dachgeschosses selbst zu löschen. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde einem Krankenhaus zugeführt.

Die Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Um den Brand vollständig löschen zu können, musste der Dachstuhl geöffnet werden.

Aktuell ist das betroffene Haus, aufgrund erheblicher Brandschäden, nicht bewohnbar.

Die Polizei beschlagnahmte das Haus und führte eine Brandursachenermittlung durch. Derzeit können noch keine Angaben zur Brandursache gemacht werden. Die Schadenshöhe ist bisher ebenfalls nicht bekannt.

