Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.08.2025.

Salzgitter (ots)

Fahrzeugführer hielt während seiner Autofahrt ein Softairgewehr aus dem fahrenden Fahrzeug.

Salzgitter, Lebenstedt, Dutzumer Straße, 20.08.2025, 18:40 Uhr.

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei, da er beobachtet hatte, wie aus einem fahrenden Pkw heraus ein echt aussehendes Gewehr gehalten wurde.

Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung das Fahrzeug feststellen. In dem geparkten Fahrzeug stellten die Beamten ein von außen sichtbares "Gewehr" fest. Eine spätere Ermittlung bei dem 24-jährigen Fahrzeugführer hatte ergeben, dass es sich bei dem "Gewehr" um eine sogenannte Softairwaffe gehandelt hatte. Die Polizei stellte dieses sicher und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Verantwortlichen ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

