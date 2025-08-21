PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.08.2025.

Salzgitter (ots)

Minderjährige Fahrerin eines E-Scooters wurde bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

Salzgitter, Lebenstedt, Humboldtallee, 20.08.2025, 16:30 Uhr.

Die polizeilichen Ermittlungen hatten ergeben, dass ein 13-jähriges Mädchen als Fahrerin eines E-Scooters die Straße an einer Verkehrsinsel überqueren wollte. Hierbei wurde ihr Fahrzeug von einem vorfahrtsberechtigten Pkw einer 62-jährigen Frau erfasst. Das Mädchen erlitt hierbei schwere Verletzungen. Sie musste mittels eines Rettungswagens einem Klinikum in Braunschweig zugeführt werden. Der verursachte Schaden liegt bei circa 16.000 Euro. Die Polizei klärt, wie es zu dem Unfall kam.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

