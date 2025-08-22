POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.08.2025.
Landkreis Peine, Lengede (ots)
Papiercontainer gerieten in Brand.
Lengede, Barbecker Straße, 21.08.2025, gegen 17 Uhr.
Aus nicht bekannten Gründen gerieten im Bereich einer Wertstoffinsel zwei Papiercontainer in Brand und wurden hierdurch vollständig zerstört. Der hierdurch entstandene Schaden beträgt ca. 1.000 Euro. Hinweise zur Tat bzw. den Verursachern nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171999-0 entgegen.
