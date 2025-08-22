Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.08.2025.

Peine (ots)

Polizei Peine ermittelt wegen eines versuchten Einbruchs in einen Gewerbebetrieb.

Peine, Stederdorf, Dieselstraße, 20.08.2025, 17:45 Uhr bis 21.08.2025, 06:45 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte mittels eines derzeit nicht bekannten Gegenstandes versucht, die Glasscheibe der Eingangstür zu beschädigen bzw. einzuwerfen. Aus nicht bekannten Gründen traten die Täter jedoch von ihrem Vorhaben zurück und entfernten sich vom Tatort. Sie gelangten nicht in den Gewerbebetrieb. Die Polizei konnte Spuren sichern und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05171999-0.

