Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher in Zipsendorf

Altenburg (ots)

Meuselwitz/Zipsendorf: Unbekannte Täter hielten sich in der Nacht von Montag (17.03.2025) zu Dienstag (18.03.2025) in der Johann-Christian-Kluge-Straße auf und nahmen dort einen Baumarkt ins Visier. Gewaltsam drangen sie in das dortige Lager ein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Altenburger Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0070015/2025) geben können, sich unter der Tel. 03447 / 4710 mit der PI Altenburger Land in Verbindung zu setzen. (RK)

