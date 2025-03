LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzten Beteiligten

Gera (ots) - Gera: Ein 42-jähriger kosovarischer PKW-Fahrer befuhr am Dienstagabend (18.03.2025) die Gagarinstraße in Gera, als dieser in eine Verkehrskontrolle der Geraer Polizei geriet. Die Beamten stellten im Zuge der Führerscheinüberprüfung fest, dass dieser lediglich im Besitz einer kosovarischen Fahrerlaubnis ist, aber bereits seit 1,5 Jahren in Deutschland wohnt. Dies stellt es Straftat wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis dar. Ein entsprechendes ...

