Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw landet auf dem Dach

Gera (ots)

Münchenbernsdorf: Rettungsdienst, Polizei und ein Abschleppdienst rückten gestern Vormittag (18.03.2025) nach Münchenbernsdorf, in die Straße An der Liegend aus, nachdem ein Pkw VW auf dem Dach gelandet war. Nach vorliegenden Informationen kollidierte die 80-jährige Fahrerin beim Einparken in eine Grundstückseinfahrt mit einem dortigen Carport sowie der Hauswand und kam in der Folge von der Straße ab, wobei sie u.a. mit Mülltonnen zusammenstieß. Letzten Endes überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Fahrerin ins Krankenhaus. Ihr Fahrzeug musste zudem abgeschleppt werden. Aufgrund der mehrfachen Kollisionen entstand jeweils Sachschaden. (RK)

