POL-FR: Rheinfelden: Feuerwehreinsatz wegen Rauchentwicklung aus Keller eines Einfamilienhauses
Freiburg (ots)
Am Mittwochmorgen, 27.08.2025, kurz nach 07.00 Uhr, wurde die Feuerwehr in die Tanzmattstraße nach Adelhausen gerufen. Aus einem Keller eines Einfamilienhauses wurde eine unklare Rauchentwicklung gemeldet. Vor Ort konnte man kein offenes Feuer feststellen. Bei der Erkundung des Hauses konnte ermittelt werden, dass es vermutlich am Stromspeicher der Photovoltaikanlage im Keller zu einem Kurzschluss kam und dieser für die Rauchentwicklung verantwortlich war. Der Stromspeicher wurde von der Feuerwehr ausgebaut und das Haus gelüftet. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit 27 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen vor Ort.
