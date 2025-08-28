PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental
Sallneck: Batterien aus Baustellenampeln entwendet

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 26.08.2025, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 27.08.2025, 07.30 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft insgesamt vier Lkw-Batterien aus zwei Baustellenampeln. Die Baustellenampeln standen in der Sallnecker Dorfstraße. Um an die Batterien zu gelangen, musste das Behältnis in dem sich die Batterien befanden aufgebrochen werden. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 1.600 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 14:38

    POL-FR: Lörrach: Unbekannte entwenden Pedelecs

    Freiburg (ots) - Am Montag, 25.08.2025 und am Dienstag, 26.08.2025, entwendete eine unbekannte Täterschaft im Stadtgebiet von Lörrach drei Pedelecs. Am Montag, in dem Zeitraum zwischen 17.20 Uhr bis 20.30 Uhr, wurde ein schwarzes Pedelec der Marke KTM entwendet. Es stand angeschlossen an einem Fahrradständer in der Untere Wallbrunnstraße. Der Diebstahlschaden beträgt über 3.000 Euro. Am Dienstag, in dem Zeitraum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren