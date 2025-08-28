POL-FR: Kleines Wiesental
Sallneck: Batterien aus Baustellenampeln entwendet
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 26.08.2025, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 27.08.2025, 07.30 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft insgesamt vier Lkw-Batterien aus zwei Baustellenampeln. Die Baustellenampeln standen in der Sallnecker Dorfstraße. Um an die Batterien zu gelangen, musste das Behältnis in dem sich die Batterien befanden aufgebrochen werden. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 1.600 Euro.
