Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stegen: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte haben bereits in der Nacht auf Dienstag, 19. August 2025, eine Bushaltestelle in der Zartener Straße sowie den Eingangsbereich des Kollegs St. Sebastian in Stegen mit Graffiti besprüht. Auch diverse Beschilderungen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigt.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Polizeiposten Kirchzarten (Tel.: 07661/97919-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761/882-4421) rund um die Uhr entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Sascha Bäuerle
Tel.: +49 761 882-1014

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

