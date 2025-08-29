Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Gefährliche Überholmanöver mit Beleidigung - Polizei sucht Roller- und Pkw-Fahrer

Freiburg (ots)

Mit seinem gelben Lkw befuhr am Mittwoch, 27.08.2025 gegen 16.10 Uhr ein 49 Jahre alter Mann die B34 von der A98 kommend in Fahrtrichtung Waldshut. Kurz nach der Einmündung in die B34 bei Hauenstein wurde er von einem schwarzen Ford Edge überholt, obwohl ihnen ein Rollerfahrer entgegenkam. Der Rollerfahrer musste laut des 49-Jährigen nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Im weiteren Verlauf soll der Ford-Fahrer hinter dem vor ihm fahrenden Lkw gedrängelt haben, woraufhin der 49-Jährige ein Lichtbild von diesem fertigte. Dies bekam der Ford-Fahrer vermutlich mit und zeigte ihm aus dem offenen Fenster den ausgestreckten Mittelfinger. Im Anschluss überholte er auf Höhe des dortigen Holzlagers der ehemaligen Papierfabrik den Lkw, obwohl ein Pkw entgegenkam, welcher vermeintlich wiederrum ausweichen musste. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) sucht den Rollerfahrer und den entgegenkommenden Pkw sowie weitere Zeugen, die Angaben zu der Verkehrssituation machen können.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell