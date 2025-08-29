PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zwei Frauen bei Auseinandersetzung mit 29-Jährigem verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 27.08.2025, gegen 10:20 Uhr, kam es in Freiburg an der Straßenbahnhaltestelle Hauptfriedhof zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 29-jährigen Mann und zwei Frauen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden beide Frauen hierbei verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Mehrere wartende Fahrgäste sollen der Vorfall beobachtet haben. Auch vorbeifahrende Autofahrer hielten an bzw. verlangsamten ihre Fahrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Personalien der Beteiligten sind bekannt. Zur Klärung des genauen Tathergangs werden Zeugen gesucht.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0761/882-4221 entgegen.

oec

