POL-FR: Lörrach: Unfall beim Abbiegen - ein Leichtverletzter - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Beim Abbiegen von der Wiesentalstraße in die Clara-Immerwahr-Straße kam es am Donnerstag, 28.08.2025, gegen 21.35 Uhr, zu einem Unfall zwischen zwei Pkws wobei ein Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Wiesentalstraße und bog an der Lichtzeichenanlage nach links in die Clara-Immerwahr-Straße ab. Dabei übersah er einen auf der Wiesentalstraße entgegenkommenden 40-jährigen Pkw-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 40-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

