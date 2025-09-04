PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Firma

Gernrode (ots)

Gewaltsam drangen Unbekannte in der Zeit von Mittwoch 16 Uhr bis Donnerstag 7 Uhr auf das Firmengelände eines Unternehmens in der Bahnhofstraße ein. Durch das Auftrennen eines Zaunes und das Beschädigen eines Fenstern gelangten die Täter in das Firmengebäude. Hier wurde dem ersten Anschein nach nur ein altes Telefon entwendet. Neben dem marginalen Beuteschaden entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Hinweisgebern zu der Tat und den Tätern. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt zu melden.

Aktenzeichen: 0230683

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

