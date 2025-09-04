Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Skurriler Fahrzeugaufbruch - schlafender Täter gestellt

Nordhausen (ots)

Kurz nach 0 Uhr beobachteten Anwohner in der Thomas-Müntzer-Straße einen 27-Jährigen, wie er sich durch das Einschlagen der Heckscheibe Zugang zum Fahrzeuginneren verschaffte. Der Mann kletterte auf den Fahrersitz und löste eine Alarmanlage aus. Der Lärm hinderte den Betrunkenen nicht daran auf dem Fahrersitz zu verweilen und ein Nickerchen zu machen, bis die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen am Einsatzort eintrafen und den Mann stellen konnten. Dieser bemühte sich nicht zu flüchten, da er tief und fest schlief. Die entsprechenden Ermittlungen wurden eingeleitet. Durch die Staatsanwaltschaft Mühlhausen wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, um die Alkoholisierung gerichtsverwertbar zu dokumentieren.

