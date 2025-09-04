PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Skurriler Fahrzeugaufbruch - schlafender Täter gestellt

Nordhausen (ots)

Kurz nach 0 Uhr beobachteten Anwohner in der Thomas-Müntzer-Straße einen 27-Jährigen, wie er sich durch das Einschlagen der Heckscheibe Zugang zum Fahrzeuginneren verschaffte. Der Mann kletterte auf den Fahrersitz und löste eine Alarmanlage aus. Der Lärm hinderte den Betrunkenen nicht daran auf dem Fahrersitz zu verweilen und ein Nickerchen zu machen, bis die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen am Einsatzort eintrafen und den Mann stellen konnten. Dieser bemühte sich nicht zu flüchten, da er tief und fest schlief. Die entsprechenden Ermittlungen wurden eingeleitet. Durch die Staatsanwaltschaft Mühlhausen wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, um die Alkoholisierung gerichtsverwertbar zu dokumentieren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 15:37

    LPI-NDH: Dieb läuft Polizisten mit Beutegut in die Arme

    Nordhausen (ots) - Am Pferdemarkt stellte am Mittwochabend ein Bürger sein Fahrrad ab und sicherte es mit einem Schloss. Jedoch reichte die Sicherung nicht für das Hinterrad aus, sodass dreiste Diebe dieses ausbauten. Anschließend entfernten sie sich vom Tatort zunächst in unbekannte Richtung. Etwa eine Stunde nach der Tat lief der Dieb mit dem Rad in der Hand den Beamten in die Arme. Diese konnten den Täter folglich ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 15:36

    LPI-NDH: Dachs beendet Nachtfahrstunde - Kraftradfahrerin verletzt

    Steigerthal (ots) - Am Mittwochabend befand sich eine Fahrschülerin in der Kraftradausbildung im Landkreis Nordhausen, als kurz vor der Ortslage Steigerthal ein Dachs die Fahrbahn kreuzte. Die 15-Jahre stieß während der Nachtfahrt mit dem Tier zusammen und kam zu Fall. Hierdurch wurde sie leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Der ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 15:35

    LPI-NDH: Motorradfahrer stürzt - Sozia verletzt

    Harztor (ots) - Auf der Bundesstraße 81 kam bei Netzkater ein 62-jähriger Motorradfahrer mit seiner 65-jährigen Sozia in einer Kurve zu Fall. Hierbei zogen sich beide leichte Verletzungen zu. Das Motorrad des Herstellers BMW wurde bei dem Unfall beschädigt. Den Sachschaden schätzen Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen auf etwa 5000 Euro. An der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren