LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Vandalismus in Bleicherode

Wipperdorf (ots) - Eine ungewöhnliche Begegnung hatte ein Autofahrer am Sonntagabend im Landkreis Nordhausen. Er befuhr kurz nach 21 Uhr die Landstraße 1034 aus Richtung Nohra in Richtung Wipperdorf, als plötzlich eine Kuhherde auf der Fahrbahn vor ihm stand. Trotz langsamer Fahrt lief eine Kuh gegen das Fahrzeug, wodurch dieses beschädigt wurde. Anschließend lief die Kuhherde davon und konnte wenig später durch den Besitzer eingefangen werden.

