PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Leinefelde-Worbis (ots)

Durch ein derzeit unbekanntes Fahrzeug wurde Am Kahrenweg ein roter Skoda Superb am 29. August 2025 in der Zeit von 14 Uhr bis 14.50 Uhr beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallbeteiligte pflichtwidrig von der Unfallstelle, dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants, in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeistation Leinefelde ermitteln wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer zu 03605/56900 melden.

Aktenzeichen: 0230639

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 15:40

    LPI-NDH: Riskante Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

    Sondershausen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser suchen im Rahmen von Ermittlungen nach Zeugen, die Angaben zu einem Fahrzeug und gegebenenfalls den Fahrer machen können. Auf der Bundesstraße 4, zwischen dem Abzweig Bundesstraße 249/Ebenleben und Sondershausen, überholte am Dienstag, den 2. September, gegen 16.50 Uhr, ein Auto mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs und gefährdete Verkehrsteilnehmer ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 15:38

    LPI-NDH: Skurriler Fahrzeugaufbruch - schlafender Täter gestellt

    Nordhausen (ots) - Kurz nach 0 Uhr beobachteten Anwohner in der Thomas-Müntzer-Straße einen 27-Jährigen, wie er sich durch das Einschlagen der Heckscheibe Zugang zum Fahrzeuginneren verschaffte. Der Mann kletterte auf den Fahrersitz und löste eine Alarmanlage aus. Der Lärm hinderte den Betrunkenen nicht daran auf dem Fahrersitz zu verweilen und ein Nickerchen zu ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 15:37

    LPI-NDH: Dieb läuft Polizisten mit Beutegut in die Arme

    Nordhausen (ots) - Am Pferdemarkt stellte am Mittwochabend ein Bürger sein Fahrrad ab und sicherte es mit einem Schloss. Jedoch reichte die Sicherung nicht für das Hinterrad aus, sodass dreiste Diebe dieses ausbauten. Anschließend entfernten sie sich vom Tatort zunächst in unbekannte Richtung. Etwa eine Stunde nach der Tat lief der Dieb mit dem Rad in der Hand den Beamten in die Arme. Diese konnten den Täter folglich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren