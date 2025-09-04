Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Leinefelde-Worbis (ots)

Durch ein derzeit unbekanntes Fahrzeug wurde Am Kahrenweg ein roter Skoda Superb am 29. August 2025 in der Zeit von 14 Uhr bis 14.50 Uhr beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallbeteiligte pflichtwidrig von der Unfallstelle, dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants, in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeistation Leinefelde ermitteln wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer zu 03605/56900 melden.

Aktenzeichen: 0230639

