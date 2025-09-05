PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: "Coffee with a Cop" - Kommen Sie mit uns ins Gespräch!

  • Bild-Infos
  • Download

Bad Langensalza (ots)

Bei einem Kaffee, Latte Macchiato oder einem anderen Heißgetränk ganz entspannt mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch kommen? In Bad Langensalza kein Problem!

Die Landespolizeiinspektion Nordhausen lädt Sie herzlich zu "Coffee with a Cop" am 18. September von 14 bis 18 Uhr auf den Neumarkt ein.

Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Kolleginnen und Kollegen der Schutz- und Kriminalpolizei ins Gespräch zu kommen. Auch die polizeiliche Einstellungsberatung ist vor Ort und informiert über Karrieremöglichkeiten bei der Polizei.

Die polizeiliche Beratungsstelle steht Ihnen mit Informationen und Tipps über sämtliche Maschen des Trickbetruges zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten Sie wertvolle Hinweise zum Einbruchsschutz.

Und natürlich kommen auch die kleinen Gäste nicht zu kurz: Ein Streifenwagen, ein Polizeimotorrad sowie die Verkehrsprävention sind vor Ort - Polizei zum Anfassen und Erleben!

Die frisch zubereiteten Heißgetränke eines erfahrenen Coffee-Bikers erhalten Sie kostenfrei - als Einladung von uns an Sie. Kommen Sie vorbei, genießen Sie ein Getränk in entspannter Atmosphäre und lernen Sie uns persönlich kennen - wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

