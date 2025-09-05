Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Motorradfahrer stürzt am Kyffhäuser
Kyffhäuser (ots)
Auf der Bundesstraße 85, zwischen dem Kyffhäuserdenkmal und Bad Frankenhausen kam am Donnerstag gegen 13.30 Uhr ein Motorradfahrer zu Fall. Bei dem Sturz in einer Linkskurve verletzte sich der Kraftradfahrer leicht. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht von dem Unfall betroffen. Ein Rettungswagen kam an der Unfallstelle zum Einsatz.
