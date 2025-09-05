Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streitigkeit auf Stadtkirmes

Mühlhausen (ots)

Sicherheitsmitarbeiter stellten am Donnerstag gegen 15.15 Uhr eine Fahrradfahrerin fest, wie diese durch Besucher des Rummels auf am Blobach fuhr. Sie wurde angehalten und aufgefordert auf dem Veranstaltungsgelände das Rad zu schieben, da das Fahren gemäß Platzordnung untersagt sei. Fortan begann die 58-Jährige die Mitarbeiter zu beleidigen. Im Zuge der Streitigkeit fuhr die aufgebrachte Frau einem Sicherheitsmitarbeiter das Fahrrad gegen den Fuß. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz, um die Vorkommnisse strafrechtlich zu prüfen. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Der 58-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

